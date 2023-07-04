Бывшая первая ракетка мира стала мамой
Эшли Барти родила сына.
Бывшая австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала мамой, о чем сообщил ее муж гольфист Гарри Киссик
"Наш прекрасный мальчик. Добро пожаловать в мир, Хайден", – написал Гарри и выложил фото малыша.
Барти завершила теннисную карьеру в прошлом году. За свою карьеру она выиграла три из четырех турниров Большого шлема и была первой ракеткой мира.
На ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей женского турнира Уимблдона, который в эти дни проходит в Лондоне.