iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бывшая первая ракетка мира стала мамой

Эшли Барти родила сына.
Сегодня, 13:57
Эшли Барти и Даниэль Риккардо / Getty Images
Эшли Барти и Даниэль Риккардо / Getty Images

Бывшая австралийская теннисистка Эшли Барти впервые стала мамой, о чем сообщил ее муж гольфист Гарри Киссик

"Наш прекрасный мальчик. Добро пожаловать в мир, Хайден", – написал Гарри и выложил фото малыша.

Барти завершила теннисную карьеру в прошлом году. За свою карьеру она выиграла три из четырех турниров Большого шлема и была первой ракеткой мира.

На ISPORT доступны расписание и результаты всех матчей женского турнира Уимблдона, который в эти дни проходит в Лондоне.


Статьи по теме

Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила
ЧМ-2024 по футзалу: определились дать матчи сборной в отборе ЧМ-2024 по футзалу: определились дать матчи сборной в отборе
Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига
Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном
Помочь журналистам

Видео

Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Франция - Украина 1:3 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

НБА14:29
Йокич отказался давать фанату автограф, но бутылка пива все изменила
14:22
ЧМ-2024 по футзалу: определились дать матчи сборной в отборе
Теннис13:57
Бывшая первая ракетка мира стала мамой
Европа13:56
Манчестер Сити готовит предложение по трансферу центрбека РБ Лейпцига
Формула 113:34
Вольфф объяснил, почему затягиваются переговоры о новом контракте с Хэмилтоном
Европа13:27
Украинский хавбек покинул американский Эль-Пасо
Украина13:09
Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо
Европа12:58
Испания U-21 - Украина U-21: пресс-конференция Ротаня перед полуфиналом ЧЕ-2023
Украина12:45
Сборная Украины на Олимпийских играх: кто сможет поучаствовать, когда матчи, где будут играть?
Украина12:43
Официально: Ненад Лалатович - новый главный тренер Зари
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK