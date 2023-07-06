iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Костюк повторила достижение, которого не было на Уимблдонах уже 20 лет

Украинка сделала невероятный камбэк.
Сегодня, 12:15
Getty Images
Getty Images

Накануне украинская теннисистка Марта Костюк в невероятном матче одолела фаворитку Марию Саккари из Греции в рамках первого раунда Уимблдона.

Вторая ракетка Украины проиграла первый сет практически без шансов, не выиграв ни одного гейма и отдав три своих подачи. Тем не менее, она собралась и все же одолела соперницу в двух последующих партиях.

Костюк стала только третьей теннисисткой Открытой эры, которая смогла обыграть представительницу ТОП-10 мирового рейтинга на Уимблдоне после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6. В последний раз подобное произошло 20 лет назад.

  • 1997 год, третий раунд: Сандрин Тестю (Франция) – Моники Селеш (США, 2 сеяна) – 0:6, 6:4, 8:6
  • 2003 год, второй раунд: Асагое Синобу (Япония) – Даниэла Гантухова (Словакия, 9 сеяна) – 0:6, 6:4, 12:10
  • 2023 год, первый раунд: Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция, 8 сеяная) - 0:6, 7:5, 6:2

Следующей соперницей Костюк станет бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.


Статьи по теме

Официально: ПСЖ приобрел полузащитника мадридского Реала Официально: ПСЖ приобрел полузащитника мадридского Реала
Энрике нашел способ наладить отношения между ПСЖ и Барселоной Энрике нашел способ наладить отношения между ПСЖ и Барселоной
Калинина в первом раунде Уимблдона обыграла испанку и прошла дальше Калинина в первом раунде Уимблдона обыграла испанку и прошла дальше
Цуренко добыла уверенную победу над Синяковой Цуренко добыла уверенную победу над Синяковой
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров

Последние новости

Европа15:11
Официально: ПСЖ приобрел полузащитника мадридского Реала
Европа14:56
Энрике нашел способ наладить отношения между ПСЖ и Барселоной
Теннис14:42
Калинина в первом раунде Уимблдона обыграла испанку и прошла дальше
Теннис14:40
Цуренко добыла уверенную победу над Синяковой
Теннис14:35
Свитолина вышла в третий раунд Уимблдона, обыграв сеяную Мертенс в трех сетах
Европа14:33
Тоттенхэм не оставляет попыток продлить контракт с Кейном
Бокс14:24
Официально: Усик и Дюбуа проведут бой 26 августа
Европа14:19
Злые фанаты-школьники поглумились над футболкой Маунта после его трансфера в МЮ
Игровые14:13
Украина – Швеция: онлайн-трансляция финала Золотой Евролиги
Европа13:53
Хави: Барселона хочет пойти за всеми трофеями и отомстить в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK