Костюк повторила достижение, которого не было на Уимблдонах уже 20 лет

Накануне украинская теннисистка Марта Костюк в невероятном матче одолела фаворитку Марию Саккари из Греции в рамках первого раунда Уимблдона.

Вторая ракетка Украины проиграла первый сет практически без шансов, не выиграв ни одного гейма и отдав три своих подачи. Тем не менее, она собралась и все же одолела соперницу в двух последующих партиях.

Костюк стала только третьей теннисисткой Открытой эры, которая смогла обыграть представительницу ТОП-10 мирового рейтинга на Уимблдоне после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6. В последний раз подобное произошло 20 лет назад.

1997 год, третий раунд: Сандрин Тестю (Франция) – Моники Селеш (США, 2 сеяна) – 0:6, 6:4, 8:6

2003 год, второй раунд: Асагое Синобу (Япония) – Даниэла Гантухова (Словакия, 9 сеяна) – 0:6, 6:4, 12:10

2023 год, первый раунд: Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция, 8 сеяная) - 0:6, 7:5, 6:2

Следующей соперницей Костюк станет бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.