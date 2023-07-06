Костюк повторила достижение, которого не было на Уимблдонах уже 20 лет
Украинка сделала невероятный камбэк.
Накануне украинская теннисистка Марта Костюк в невероятном матче одолела фаворитку Марию Саккари из Греции в рамках первого раунда Уимблдона.
Вторая ракетка Украины проиграла первый сет практически без шансов, не выиграв ни одного гейма и отдав три своих подачи. Тем не менее, она собралась и все же одолела соперницу в двух последующих партиях.
Костюк стала только третьей теннисисткой Открытой эры, которая смогла обыграть представительницу ТОП-10 мирового рейтинга на Уимблдоне после того, как проиграла первый сет со счетом 0:6. В последний раз подобное произошло 20 лет назад.
- 1997 год, третий раунд: Сандрин Тестю (Франция) – Моники Селеш (США, 2 сеяна) – 0:6, 6:4, 8:6
- 2003 год, второй раунд: Асагое Синобу (Япония) – Даниэла Гантухова (Словакия, 9 сеяна) – 0:6, 6:4, 12:10
- 2023 год, первый раунд: Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция, 8 сеяная) - 0:6, 7:5, 6:2
Следующей соперницей Костюк станет бывшая вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.