Швентек: Надеюсь, Свитолина выигрывает Уимблдон

В рамках четвертьфинала Уимблдона украинка Элина Свитолина обыграла Игу Швентек, которая занимает первое место в мировом рейтинге.

Польская теннисистка до этого всего раз встречалась с украинкой и победила ее более двух лет назад на турнире в Риме.

"Трудно сказать, играла ли Элина так раньше. Мы встречались только однажды, поэтому не знаю, мне сложно сделать выводы. Я думаю, что Свитолина была более раскрепощенной, она играла с большим мужеством. Иногда она просто отпускала свою руку и играла очень, очень быстро.

В полуфинал Свитолина сыграет с Вондроушовой чешкой и имеет неплохие шансы на победу на турнире.

"Выиграть Грендслем для Элины было бы очень круто. Я буду болеть за нее, особенно потому что мы симпатизируем друг другу как люди. Около сети сказала ей, что надеюсь на ее победу".

Отметим, что кроме Элины Светолиной в полуфинал Уимблдона также вышла Надежда Киченок, выступающая в смешанном разряде.