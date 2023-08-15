Свитолина эмоционально отреагировала на снятие с турнира в США
Украинка Элина Свитолина (№26 WTA) высказалась по поводу снятия с матча против Каролин Возняцки (№632 WTA) из Дании в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати.
Спортсменка призналась, что не смогла отыграть из-за проблем со здоровьем.
"К сожалению, после Уимблдона я чувствовала боль в ногах, и после Монреаля мне посоветовали пройти обследование, которое показало определенные проблемы, требующие решения и отдыха, поэтому я не смогу играть в Цинциннати в этом году.
Я очень разочарована тем, что выбыла, но я люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, поэтому это очень тяжело, но я вынуждена воспользоваться советами врача, которые мне дали. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к US Open. Спасибо за понимание", - написала Свитолина.
Little update 🥺 pic.twitter.com/auRIRFI2E2— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 14, 2023
Ранее сообщалось, что Калинина легко разобралась с китаянкой на турнире в Цинциннати.