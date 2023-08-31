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Заневская: Пожать руку Соболенко – это все равно что плюнуть членам моей семьи в лицо

Теннисистка жестко раскритиковала представительницу Беларуси.
Сегодня, 13:45
Марина Заневская / Getty Images
Марина Заневская / Getty Images

Бельгийская теннисистка Марина Заневская (№112 WTA), которая родилась в Украине, объяснила, почему не пожала руку белоруске Арине Соболенко (№2 WTA) после поражения на старте US Open.

По словам девушки, она не может смириться с тем, что Соболенко не может высказаться против войны.

"Знаю, что выступаю за Бельгию, но вся моя семья в Украине. Я уважаю Соболенко как теннисистку. Она большая чемпионка и много работает.

То, что она делает в теннисе, удивительно, но я приняла личное решение не пожимать руку человеку, который не может выступить против войны. Я не осуждаю ее. Она защищает свою семью, а я защищаю свою. Члены моей семьи находятся на фронте. Пожать ей руку – это все равно что плюнуть им в лицо.

Это был не самый лучший способ оставить корт, потому что люди освистывали меня, но я была к этому готова. Я покидаю мир тенниса с высоко поднятой головой и ощущением, что сделала что-то ради хорошего дела", - приводит слова девушки NST.

Напомним, Заневская объявила, что завершит карьеру после US Open из-за хронической травмы спины.

Ранее сообщалось, что Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны.

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