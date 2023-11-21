iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA

Украинская теннисистка провела очень сильный год.
Сегодня, 09:59
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

WTA выдвинул Элину Свитолину на награду Возвращение года.

Напомним, что весной 2022 года украинка приостановила карьеру из-за беременности и вернулась лишь в апреле 2023 года.

Проиграв четыре из пяти стартовых матчей, Элина наконец набрала форму, прошла в полуфинал Уимблдона и четвертьфинал Ролан Гарроса.

Также Элина выиграла турнир в Страсбурге и дважды выбивала соперниц их топ-10 рейтинга, включая победу над Игой Швентек на Уимблдоне. В итоге Элина вернулась в топ-25 WTA и вернула сеебе статус первой ракетки Украины.

Номинантки на премию Возвращение года от WTA:

  • Элина Свитолина (Украина), 25-ракетка одиночного рейтинга WTA
  • Маркета Вондроушова (Чехия), чемпионка Уимблдона-2023
  • Каролина Мухова (Чехия), финалистка Ролан Гаррос-2023
  • Се Шувэй (Китайский Тайбэй), шестая ракетка парного рейтинга WTA
  • анастасия павлюченкова, 58-я ракетка одиночного рейтинга WTA

С обновленным рейтингом WTA вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина

Статьи по теме

Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
"Готовила его два месяца": Свитолина о реакции мужа на ее поездку в Украину "Готовила его два месяца": Свитолина о реакции мужа на ее поездку в Украину
Свитолина высказалась касаемо возможного завершения карьеры после рождения ребенка Свитолина высказалась касаемо возможного завершения карьеры после рождения ребенка
Свитолина заявила, что выступит на Australian Open Свитолина заявила, что выступит на Australian Open
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Европа11:29
Экс-футболист Барселоны объяснил, в чем проблема Хави
Бокс11:21
WBC санкционировала бой Усик – Фьюри при условии, что состоится матч-реванш
Бокс11:02
Хргович - о бое Усик - Фьюри: Я следующий в очереди
Бокс10:55
Бокс: расписание боев
Бокс10:46
Холифилд изменил свое мнение касаемо победителя боя Усик - Фьюри
Евро-202410:35
Спаллетти прокомментировал спорный эпизод с фолом на Мудрике
Европа10:18
Мощная поддержка от возлюбленных: Жены игроков сборной Украины посетили матч с Италией
Теннис09:59
Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA
Украина09:50
УХЛ: Тризуб сыграет с Соколом
Украина09:44
Суперлига: Черкасские Мавпы сыграют с Киев Баскетом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK