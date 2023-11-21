Свитолина претендует на награду Возвращение года от WTA

Украинская теннисистка провела очень сильный год.

WTA выдвинул Элину Свитолину на награду Возвращение года.

Напомним, что весной 2022 года украинка приостановила карьеру из-за беременности и вернулась лишь в апреле 2023 года.

Проиграв четыре из пяти стартовых матчей, Элина наконец набрала форму, прошла в полуфинал Уимблдона и четвертьфинал Ролан Гарроса.

Также Элина выиграла турнир в Страсбурге и дважды выбивала соперниц их топ-10 рейтинга, включая победу над Игой Швентек на Уимблдоне. В итоге Элина вернулась в топ-25 WTA и вернула сеебе статус первой ракетки Украины.

Номинантки на премию Возвращение года от WTA:

Элина Свитолина (Украина), 25-ракетка одиночного рейтинга WTA

Маркета Вондроушова (Чехия), чемпионка Уимблдона-2023

Каролина Мухова (Чехия), финалистка Ролан Гаррос-2023

Се Шувэй (Китайский Тайбэй), шестая ракетка парного рейтинга WTA

анастасия павлюченкова, 58-я ракетка одиночного рейтинга WTA

С обновленным рейтингом WTA вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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