Определился соперник сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг

В воскресенье, 26 ноября, состоялась жеребьевка отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024.

Женская сборная Украины получила в соперники сборную Румынии, с которой предстоит сыграть 12-13 апреля.

Отметим, что по результатам жеребьевки были созданы восемь пар, победители которых выйдут в финальную стадию турнира, где уже присутствуют Канада, Чехия, Испания и Италия.

В этом году сборная Украины на отборочном этапее уступила как раз одному из финалистов сборной Чехии.

Результаты жереебьевки отборочного раунда Билли Джин Кинг-2024

Австралия - Мексика

Швейцария - Польша

Франция - Великобритания

США - Бельгия

Казахстан - Япония

Германия - Бразилия

Словакия - Словения

Украина - Румыния

Ранее также сообщалось, что Элина Свитолина вошла в список претендентов на награду WTA.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!