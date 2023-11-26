Определился соперник сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг
Матчи пройдут в апреле.
В воскресенье, 26 ноября, состоялась жеребьевка отборочного этапа Кубка Билли Джин Кинг-2024.
Женская сборная Украины получила в соперники сборную Румынии, с которой предстоит сыграть 12-13 апреля.
Отметим, что по результатам жеребьевки были созданы восемь пар, победители которых выйдут в финальную стадию турнира, где уже присутствуют Канада, Чехия, Испания и Италия.
В этом году сборная Украины на отборочном этапее уступила как раз одному из финалистов сборной Чехии.
Результаты жереебьевки отборочного раунда Билли Джин Кинг-2024
- Австралия - Мексика
- Швейцария - Польша
- Франция - Великобритания
- США - Бельгия
- Казахстан - Япония
- Германия - Бразилия
- Словакия - Словения
- Украина - Румыния
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