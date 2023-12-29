Костюк: Какое ужасное утро для моей семьи и всей страны

Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на ракетную атаку россии.

Спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories, поддержав пострадавших.

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"По Украине было выпущено более 100 ракет. Какое ужасное утро для моей семьи и всей страны. Мои молитвы всем пострадавшим", - написала Костюк.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины.

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