Костюк: Какое ужасное утро для моей семьи и всей страны
Украинка обратилась к пострадавшим.
Украинская теннисистка Марта Костюк отреагировала на ракетную атаку россии.
Спортсменка опубликовала пост в Instagram-stories, поддержав пострадавших.
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"По Украине было выпущено более 100 ракет. Какое ужасное утро для моей семьи и всей страны. Мои молитвы всем пострадавшим", - написала Костюк.
Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины.
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