"Вместе мы сильнее врага": Свитолина про ракетный удар

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на массированную ракетную атаку россии на Украину.

Титулованная спортсменка поддержала пострадавших, а также призвала донатить на помощь военным.

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"Друзья, сегодня враг атаковал всю Украину. Есть погибшие и пострадавшие, мои искренние соболезнования.

Сейчас мы должны объединяться и продолжать поддерживать наших военных. Прошу вас присоединиться к моему сбору на антидроновую систему для бригады «Хартия».

Вместе мы сильнее врага. Слава Украине", - написала Свитолина.

Ранее Долгополов осудил ракетную атаку Украины, упомянув обстрел торгового центра.

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