Свитолина оценила свою первую победу в 2024 году

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) высказалась о победе в первом круге на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Каролин Возняцки (Дания, WTA 256). По словам девушки, она настроена на успех в новом сезоне.

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"Для меня это был насыщенный 2023 год. У меня было несколько потрясающих матчей и отличных побед. Я очень доволбна достигнутым уровнем.

Сейчас новый год. У меня есть еще более высокие цели. Я очень рада, что начинаю новый год с победы и попытаюсь закрепить это", - приводит слова украинки The Tennis Letter.

В 1/8 финала турнира в Новой Зеландии Свитолина сыграет против Габриэлы Рузе или Эммы Радукану.

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