Свитолина оценила свою первую победу в 2024 году
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 25) высказалась о победе в первом круге на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).
В 1/16 финала украинка в двух сетах обыграла Каролин Возняцки (Дания, WTA 256). По словам девушки, она настроена на успех в новом сезоне.
Читай также: Цуренко с победы стартовала в Окленде
"Для меня это был насыщенный 2023 год. У меня было несколько потрясающих матчей и отличных побед. Я очень доволбна достигнутым уровнем.
Сейчас новый год. У меня есть еще более высокие цели. Я очень рада, что начинаю новый год с победы и попытаюсь закрепить это", - приводит слова украинки The Tennis Letter.
В 1/8 финала турнира в Новой Зеландии Свитолина сыграет против Габриэлы Рузе или Эммы Радукану.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!