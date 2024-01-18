Впервые в истории сразу четыре украинки сыграют в третьем круге Большого шлема

Четыре украинские теннисиситки пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Впервые в истории Украина будет представлена в таком количестве на турнирах Большего шлема.

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Ранее четыре теннисисистки выступали только во втором круге Australian Open-2024, Australian Open-2018 и US Open-2020.

Три теннисистки доходили до третьего раунда на Australian Open (2018, 2023) и US Open (2016).

На Australian Open-2024 в третий круг вышли Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Марта Костюк и Элина Свитолина.

На ISPORT доступно расписание и результаты украинцев на Australian Open-2024.

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