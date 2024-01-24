Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает свое участие на турнире Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка вышла в пофинал, где сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
Наша спортсменка впервые пробилась настолько далеко, а ее соперница находится на 15 месте в мировом рейтинге. В предстоящем поединке спортсменки определят ту, которая выйдет в финал.
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Коэффициент и ставки на матч Ястремская - Циньвэнь
Чжэн является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, китаянка сможет победить украинку и стать финалисткой.
Прогноз букмекеров на матч Ястремская - Циньвэнь:
- Победа Ястремская: 2.75
- Победа Циньвэнь: 1.47
При этом победа китайской спортсменки 2:0 оценивается в 2,2, а украинки - 4,6. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.38.
Статистика противостояния Ястремская - Циньвэнь
Между собой теннисистки никогда не играли. Нынешней винстрик у украинки насчитывает восемь матчей, а у китаянки - пять игр. Отметим, что Даяна начинала свой путь на турнире с квалификации.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Australian Open.
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