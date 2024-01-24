Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open

Прогноз на поединок Даяна Ястремская - Чжэн Циньвэнь. Узнай на ISPORT.ua, кто победит, какие коэффициенты и ставки на матч.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает свое участие на турнире Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка вышла в пофинал, где сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Наша спортсменка впервые пробилась настолько далеко, а ее соперница находится на 15 месте в мировом рейтинге. В предстоящем поединке спортсменки определят ту, которая выйдет в финал.

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Коэффициент и ставки на матч Ястремская - Циньвэнь

Чжэн является фаворитом будущего поединка. По мнению экспертов, китаянка сможет победить украинку и стать финалисткой.

Прогноз букмекеров на матч Ястремская - Циньвэнь:

Победа Ястремская: 2.75

Победа Циньвэнь: 1.47

При этом победа китайской спортсменки 2:0 оценивается в 2,2, а украинки - 4,6. Коэффициент на то, что в игре будет больше 2,5 сетов составляет - 2.38.

Статистика противостояния Ястремская - Циньвэнь

Между собой теннисистки никогда не играли. Нынешней винстрик у украинки насчитывает восемь матчей, а у китаянки - пять игр. Отметим, что Даяна начинала свой путь на турнире с квалификации.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты женской сетки Australian Open.

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