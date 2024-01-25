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Ястремская не смогла пробиться в финал Australian Open-2024, уступив китаянке

Несмотря на поражение, украинская теннисистка должна гордиться своим выступлением на турнире Большого шлема.
Сегодня, 14:56
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

В четверг, 25 января, в Мельбурне в рамках полуфинала женской сетки Australian Open-2024 прошел матч при участии Даяны Ястремской.

Украинская теннисистка, которая впервые в своей карьере дошла до стадии 1/2 финала турнира Большого шлема, сошлась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

К сожалению, Даяна была вынуждена остановиться в шаге от заветного финала. 

Матч начался очень хорошо - 23-летняя украинка быстро забрала гейм на своей подаче, после чего организовала брейк-поинт. Однако Чжэн сразу же сделала обратный брейк.

Ключевым в первом сете стал седьмой гейм, который Даяна проиграла, позволив сопернице сделать еще один брейк. Стоит отметить, что сразу после этого гейма Ястремская взяла медицинский тайм-аут и покинула корт. Вернувшись, она не смогла отыграться, уступив сет со счетом 4:6.

Источник: Getty Images

Примерно такой же была ситуация и в сете №2. Снова два проигранных гейма на своей подаче и снова проигранный сет 4:6, который ознаменовал итоговую победу Циньвэнь.

Australian Open-2024, Мельбурн
Полуфинал, женщины, одиночный разряд 

Даяна Ястремская (Украина) - Чжэн Циньвэнь (Китай) 4:6, 4:6

В финале Чжэн Циньвэнь встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла американку Кори Гауфф.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки Australian Open-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина australian open WTA Даяна Ястремская

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