Ястремская не смогла пробиться в финал Australian Open-2024, уступив китаянке
В четверг, 25 января, в Мельбурне в рамках полуфинала женской сетки Australian Open-2024 прошел матч при участии Даяны Ястремской.
Украинская теннисистка, которая впервые в своей карьере дошла до стадии 1/2 финала турнира Большого шлема, сошлась с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
К сожалению, Даяна была вынуждена остановиться в шаге от заветного финала.
Матч начался очень хорошо - 23-летняя украинка быстро забрала гейм на своей подаче, после чего организовала брейк-поинт. Однако Чжэн сразу же сделала обратный брейк.
Ключевым в первом сете стал седьмой гейм, который Даяна проиграла, позволив сопернице сделать еще один брейк. Стоит отметить, что сразу после этого гейма Ястремская взяла медицинский тайм-аут и покинула корт. Вернувшись, она не смогла отыграться, уступив сет со счетом 4:6.
Примерно такой же была ситуация и в сете №2. Снова два проигранных гейма на своей подаче и снова проигранный сет 4:6, который ознаменовал итоговую победу Циньвэнь.
Through in two!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2024
Qinwen Zheng wins her place in Saturday's #AusOpen Women's Singles final!
She defeats Dayana Yastremska 6-4 6-4 to set up a meeting with Aryna Sabalenka.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/jlKeIDwIIl
Australian Open-2024, Мельбурн
Полуфинал, женщины, одиночный разряд
Даяна Ястремская (Украина) - Чжэн Циньвэнь (Китай) 4:6, 4:6
В финале Чжэн Циньвэнь встретится с Ариной Соболенко, которая ранее обыграла американку Кори Гауфф.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами женской сетки Australian Open-2024.
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