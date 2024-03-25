iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Соболенко запретили участвовать на Олимпиаде-2024 из-за связей с лукашенко

Две белорусские теннисистки пропустят Игры в Париже.
Сегодня, 16:20
Арина Соболенко / Getty Images
Арина Соболенко / Getty Images

Теннисистки из беларуси Арина Соболенко Виктория Азаренко не сыграют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как сообщает Tennis Up to Date, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за того, что была связана с президентом беларуси александром лукашенко.

Читай также: Стало известно, как умер парень Соболенко

О причине отказа в участии Азаренко не сообщается.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что лучший российский теннисист будет играть под нейтральным флагом на Играх-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Звездный американец проведет бой с россиянином Звездный американец проведет бой с россиянином
"Самый легкий момент": Трубин оценил свой рекорд в Бенфике "Самый легкий момент": Трубин оценил свой рекорд в Бенфике
"Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким": Фьюри - о бое с Усиком "Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким": Фьюри - о бое с Усиком
Винисиус: Я не думал о том, чтобы уйти из Реала, потому что это даст расистам то, что они хотят Винисиус: Я не думал о том, чтобы уйти из Реала, потому что это даст расистам то, что они хотят
Помочь журналистам

Видео

Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии
Лучшие моменты и обзор Гран-при Австралии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс18:47
Звездный американец проведет бой с россиянином
Европа18:26
"Самый легкий момент": Трубин оценил свой рекорд в Бенфике
Бокс18:03
"Дождь, холод и ветер делают тебя жестким, очень жестким": Фьюри - о бое с Усиком
Европа17:41
Винисиус: Я не думал о том, чтобы уйти из Реала, потому что это даст расистам то, что они хотят
Евро-202417:35
"Вот это уровень": Зинченко тонко потроллил Лунина перед матчем с Исландией
Европа17:18
Эдерсон - худший вратарь в АПЛ среди основных в своем клубе по важному показателю
Другие страны17:05
Дани Алвес вышел из тюрьмы после уплаты залога в один миллион евро
Формула 117:01
Руководитель Феррари отказывается говорить о будущем Сайнса после сезона-2024
Европа16:45
АПЛ объявила список номинантов на введение в Зал славы в 2024 году
Евро-202416:40
"Едем побеждать": лидер Исландии сделал грозное послание для Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK