Соболенко запретили участвовать на Олимпиаде-2024 из-за связей с лукашенко

Две белорусские теннисистки пропустят Игры в Париже.

Теннисистки из беларуси Арина Соболенко Виктория Азаренко не сыграют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Как сообщает Tennis Up to Date, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за того, что была связана с президентом беларуси александром лукашенко.

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О причине отказа в участии Азаренко не сообщается.

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) объявила о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что лучший российский теннисист будет играть под нейтральным флагом на Играх-2024.

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