Бывшая первая ракетка мира получила именную футболку от конкурента Лунина
Куртуа сделал подарок представительнице Японии.
В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал на своем поле переиграл Барселону (3:2).
На матче побывала экс-первая ракетка мира Наоми Осака.
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Японка получила именную футболку от Тибо Куртуа.
Отметим, что бельгиец восстанавливается от травмы и не принимал участие в матче.
Ранее сообщалось, что Свитолина посетила победное для Реала Эль Класико.
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