Бывшая первая ракетка мира получила именную футболку от конкурента Лунина

В рамках 32-го тура Ла Лиги Реал на своем поле переиграл Барселону (3:2).

На матче побывала экс-первая ракетка мира Наоми Осака.

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Японка получила именную футболку от Тибо Куртуа.

Отметим, что бельгиец восстанавливается от травмы и не принимал участие в матче.

Ранее сообщалось, что Свитолина посетила победное для Реала Эль Класико.

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