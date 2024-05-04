Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Грузии, победив россиянку в финале
Снигур выиграла второй титул за сезон.
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) победила в финале турнира ITF W50 в Лопоте (Грузия).
В решающем матче наша спортсменка победила россиянку Киру Павлову (№461 WTA) – 6:1, 6:1.
Лопота, Грузия. Финал
Дарья Снигур (Украина) – Кира Павлова – 6:1, 6:1
Матч продолжался 1 час.
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Отметим, что в апреле Дарья стала чемпионкой турнира в Кальве.
Ранее сообщалось, что украинский теннисист выиграл второй титул в 2024 году.
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