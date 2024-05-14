"Я не могла сдаться": Соболенко оценила победу над Свитолиной
Спортсменка пробилась в четвертьфинал турнира в Риме.
Вторая ракетка мира Арина соболенко (№2 WTA) прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (№19 WTA) в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме.
По словам представительницы беларуси, она отдала все силы для победы.
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"Я отдала сегодня все. Я не могла сдаться. Я не могла уйти с корта.
Я чувствовала, что если мое тело позволит мне сыграть хотя бы 15% моего лучшего тенниса, я останусь там, буду бороться", - приводит слова соболенко WTA.
Ранее сообщалось, что в Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме.
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