Свитолина назвала свою цель в карьере

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим отношением к игровой карьере.

По словам спортсменки, она сохраняет перед собой цель стать первой ракеткой мира и выиграл турнир Grand Slam.

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"У меня есть высокие цели, и я всегда их ставила перед собой. У меня есть конечная цель, как, я думаю, у каждого теннисиста – выиграть турнир Grand Slam и стать №1 в мире. Но я думаю, что важно также осознавать, что тот путь, который я прошла за эти годы, находясь в топ-10, топ-5 в течение нескольких лет, этого тоже может быть достаточно.

Я чувствую, что это постоянный процесс принятия и движения вперед с тем, что ты имеешь. Примите то, что имеете, и просто черпайте из этого уверенность. Например, когда я была, скажем, 50-й в мире, я мечтала и работала над тем, чтобы попасть в топ-10, и всегда думала: когда я попаду в топ-10, я больше не буду беспокоиться о результатах, о рейтинге и прочем.

Так что независимо от рейтинга, важно знать, чего ты уже достигла, сколько работы ты уже проделала, и быть довольным всем этим: турнирами, которые ты выиграла, трудными матчами, где ты смогла сдержать нервы.

Для меня это всегда процесс, когда я напоминаю самой себе, что я уже многого достигла в своей карьере, и даже если завтра мне придется остановиться, я смогу жить в мире с собой", - приводит слова девушки БТУ.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Грузии, победив россиянку в финале.

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