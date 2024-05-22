iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Свитолина назвала свою цель в карьере

Украинка подвела краткие итоги карьеры.
Сегодня, 18:19
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим отношением к игровой карьере.

По словам спортсменки, она сохраняет перед собой цель стать первой ракеткой мира и выиграл турнир Grand Slam.

Читай также: В Джоковича кинули бутылкой на матче в Риме

"У меня есть высокие цели, и я всегда их ставила перед собой. У меня есть конечная цель, как, я думаю, у каждого теннисиста – выиграть турнир Grand Slam и стать №1 в мире. Но я думаю, что важно также осознавать, что тот путь, который я прошла за эти годы, находясь в топ-10, топ-5 в течение нескольких лет, этого тоже может быть достаточно. 

Я чувствую, что это постоянный процесс принятия и движения вперед с тем, что ты имеешь. Примите то, что имеете, и просто черпайте из этого уверенность. Например, когда я была, скажем, 50-й в мире, я мечтала и работала над тем, чтобы попасть в топ-10, и всегда думала: когда я попаду в топ-10, я больше не буду беспокоиться о результатах, о рейтинге и прочем.

Так что независимо от рейтинга, важно знать, чего ты уже достигла, сколько работы ты уже проделала, и быть довольным всем этим: турнирами, которые ты выиграла, трудными матчами, где ты смогла сдержать нервы. 

Для меня это всегда процесс, когда я напоминаю самой себе, что я уже многого достигла в своей карьере, и даже если завтра мне придется остановиться, я смогу жить в мире с собой", - приводит слова девушки БТУ.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Грузии, победив россиянку в финале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024 Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024
Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Луческу получил одну из руководящих должностей в румынском клубе - СМИ Луческу получил одну из руководящих должностей в румынском клубе - СМИ
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:41
Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024
Бокс20:35
Хэй заявил, что реванш между Усиком и Фьюри не состоится
Европа20:25
Один из лидеров Барселоны может больше не сыграть за клуб
Европа20:16
Луческу получил одну из руководящих должностей в румынском клубе - СМИ
Лига Европы20:10
Аталанта - Байер: прогноз на финал Лиги Европы
Бокс19:59
Чисора и Джойс проведут бой в июле
Европа19:50
Ветеран Ювентуса может летом покинуть клуб
Европа19:41
Эвертон планирует приобрести одноклубника Трубина
Теннис19:40
Свитолина сенсационно проиграла на турнире в Страсбурге
Теннис19:28
Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Страсбурге, где сыграет с победительницей Уимблдона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK