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Надаль: Не могу сказать, что Ролан Гаррос в 2024 году станет последним в моей карьере

Испанец не исключил возможность участия в своем любимом турнире в следующем году.
26 мая, 12:52
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль не стал исключать возможность того, что в следующем году он выступит на Ролан Гаррос.

Ранее 37-летний испанец допускал, что нынешний сезон может стать для него последним в карьере из-за постоянных травм.

Но, подтвердив свое участие в этом году, 14-кратный победитель Ролан Гаррос также заявил, что, вероятно, он еще поиграет на своем любимом турнире в будущем.

"Очень велика вероятность, что это будет мой последний Ролан Гаррос. Но если я должен вам сказать, что это 100% мой последний Ролан Гаррос, извините, но я не сделаю это. Потому что я не могу предсказать, что произойдет", - цитує Рафу Assocoated Press News.

"Скажу, что это, вероятно, первая неделя, с тех пор как я вернулся в теннис, когда я могу бегать должным образом, не имея многочисленных ограничений. Это меня подбадривает".

"Я еще не смог исследовать должным образом, как смогу играть, находясь, опять же, в более или менее здоровых условиях, играя без ограничений. Дайте мне немного времени. Возможно, через месяц-полтора я скажу: "Хорошо, хватит. Я не могу продолжать". Но сегодня я не могу гарантировать, что это будет мой последний Ролан Гаррос".

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Рафаэль Надаль из-за низкой позиции в рейтинге ATP (276) не получил статус сеянного. В первом раунде испанец встретится с Александром Зверевым из Германии. Этот поединок состоится в понедельник, 27 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос

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