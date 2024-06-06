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Джокович перенес операцию после разрыва мениска

Серб не сыграет на Уимблдоне.
Сегодня, 15:36
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что перенес опереацию на мениске.

Сербский теннисисит показал, как выглядит после хирургического вмешательства.

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"Вчера мне пришлось принять несколько трудных решений после разрыва мениска во время последнего матча. Я все еще обдумываю все это, но я рад сообщить вам, что операция прошла хорошо.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной", – написал Джокович.

Отметим, что восстановление займет не менее 3 недель, так что он пропустит Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Джокович снялся с Ролан Гаррос.

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