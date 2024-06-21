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Свитолина приехала поддержать Украину в матче против Словакии на Евро-2024

Теннисистка встретилась с Андреем Шевченко.
Сегодня, 15:23
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В пятницу, 21 июня, в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прибыла в Дюссельдорф на поединок.

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Девушка опубликовала фото с президентом УАФ Андреем Шевченком.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 16:00 по Киеву.

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