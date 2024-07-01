Свитолина встретилась с легендой футбола на Уимблдоне
Украинка примет участие на крупном турнире в Англии.
Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на Уимблдоне, который проходит в Лондоне.
Спортсмена встретилась с легендой английского футбола Дэвидом Бэкхэмом.
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"Просто еще один день на Уимблдоне", - подписала фото Свитолина.
В первом круге турнира Свитолина сыграет с полькой Магдой Линетт. Матч пройдет 2 июня.
Ранее сообщалось, что жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.
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