Свитолина встретилась с легендой футбола на Уимблдоне

Украинка примет участие на крупном турнире в Англии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина выступит на Уимблдоне, который проходит в Лондоне.

Спортсмена встретилась с легендой английского футбола Дэвидом Бэкхэмом.

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"Просто еще один день на Уимблдоне", - подписала фото Свитолина.

В первом круге турнира Свитолина сыграет с полькой Магдой Линетт. Матч пройдет 2 июня.

Ранее сообщалось, что жена футболиста сборной Украины похвасталась пикантными фото в соцсетях.

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