Свитолина проиграла этнической россиянке в четвертьфинале Уимблдона

Элина в двух сетах довольно легко уступила Елене Рыбакиной.

В рамках четвертьфинала Уимблдона Элина Свитолина встретилась с этнической россиянкой и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

На старте игры теннисистки соревновались на равных, но ближе к концу сета Рыбакина перехватила инициативу и в итоге взяла его со счетом 3:6.

Во втором сете Свитолина показала несколько слабее перфоманс чем в начале матча и закономерно уступила, как и в партии, так и в поединке.

Поэтому, Элине не удалось повторить свое достижение прошлого года на Уимблдоне, когда она дошла до полуфинала, проиграв Маркете Вондроушовой.

Элина Свитолина (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) 3:6, 2:6

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