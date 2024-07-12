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Россиянин Медведев в полуфинале Уимблдона послал судью

Один из лучших теннисистов мира получил лишь предупреждение.
Сегодня, 18:08
Даниил Медведев / Getty Images
Даниил Медведев / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

В первом сете при счете 5:3 (30-40) судья зафиксировала двойной отскок, после чего россиянин обматерил ее.

"F**k you, f**k you".

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Отметим, что судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение предупредить Медведева за неспортивное поведение.

Ранее Джокович раскритиковал фанатов на Уимблдоне, которые его освистывали.

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