Россиянин Медведев в полуфинале Уимблдона послал судью
Один из лучших теннисистов мира получил лишь предупреждение.
Российский теннисист Даниил Медведев встречается с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.
В первом сете при счете 5:3 (30-40) судья зафиксировала двойной отскок, после чего россиянин обматерил ее.
"F**k you, f**k you".
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Отметим, что судья на вышке Ева Асдераки после общения с супервайзерами приняла решение предупредить Медведева за неспортивное поведение.
Ранее Джокович раскритиковал фанатов на Уимблдоне, которые его освистывали.
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