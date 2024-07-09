Джокович раскритиковал фанатов на Уимблдоне, которые его освистывали
В понедельник, 8 июля, состоялся матч 1/8 финала Уимблдона, в котором Новак Джокович легко разобрался с Хольгером Руне в трех сетах (6:3, 6:4, 6:2).
По ходу встречи у экс-первой ракетки мира возникли разногласия с болельщиками на трибунах, которые поддерживали его соперника. Сербу казалось, что они его освистывают. И вскоре он получил это.
После второго сета Джокович свистел в адрес фанатов, давая понять, что он думает об этой ситуации.
In control 🕹️@DjokerNole leads 6-3, 6-4 against Holger Rune on Centre Court! 🗣️#Wimbledon pic.twitter.com/lJ6foPNJJN— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024
А во время интервью после матча он продолжил заигрывать с публикой.
"Всем фанатам, которые проявили сегодня ко мне уважение, большое спасибо от всего сердца. Я ценю это. А всем тем людям, которые решили проявить неуважение к игроку, в данном случае ко мне, доооооооооброй ночи!", - цитирует Новака talkSPORT.
"Доооооооброй ночи, доооооооброй ночи! Очень доброй ночи".
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Когда журналист предположил, что освистывание, которое, по мнению Джоковича, он получил, могло быть результатом произношения имени "Руне", Новак ответил: "Они неуважительно относились ко мне. Я этого не принимаю. Нет нет нет".
"Я знаю, что они болели за Руне, но это тоже повод освистать меня. Послушайте, я в Туре уже 20 лет, так что поверьте мне, я знаю все трюки, я знаю, как это работает".
"Все в порядке. Я ориентируюсь на уважаемых людей. Они пользуются уважением, они платят за то, чтобы прийти и посмотреть матч сегодня вечером, любят теннис и ценят игроков и усилия, которые они приложили".
"Я играл в гораздо более враждебной среде, вы, ребята, не можете меня тронуть".
Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 8, 2024
“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”
“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”
🥶
pic.twitter.com/pdnFFQwiGm
В следующем раунде Новак Джокович встретится с Алексом Де Минором. Их поединок состоится в среду, 10 июля.
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