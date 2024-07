Свитолина пропустит турнир перед Олимпиадой

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо (Италия).

По словам украинки, она возьмет паузу, чтобы восстановиться перед Олимпиадой в Париже.

"По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо.

Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в ​​Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только буду физически готова.

Спасибо за вашу поддержку и понимание".

🗣️A statement from @ElinaSvitolina

We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI