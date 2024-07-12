Свитолина пропустит турнир перед Олимпиадой
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо (Италия).
По словам украинки, она возьмет паузу, чтобы восстановиться перед Олимпиадой в Париже.
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"По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо.
Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только буду физически готова.
Спасибо за вашу поддержку и понимание".
🗣️A statement from @ElinaSvitolina— Palermo Ladies Open (@LadiesOpenPA) July 12, 2024
We wish you a speedy recovery and hope to see you back on the court soon ❤️#PLO24 | @WTA pic.twitter.com/UVpfn80BrI
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионах Ролан Гаррос.
Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла этнической россиянке в четвертьфинале Уимблдона.
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