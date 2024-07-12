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Свитолина пропустит турнир перед Олимпиадой

Украинка не сыграет в Италии.
Сегодня, 21:28
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 21) не выступит на грунтовом турнире WTA 250 в Палермо (Италия).

По словам украинки, она возьмет паузу, чтобы восстановиться перед Олимпиадой в Париже.

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"По совету моей медицинской команды и физиотерапевтов, я не смогу выступить в Палермо.

Мне очень хотелось выступить перед потрясающей публикой в ​​Палермо, но мне нужно позаботиться о своем здоровье. Я надеюсь вернуться к участию в туре WTA, как только буду физически готова.

Спасибо за вашу поддержку и понимание".

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионах Ролан Гаррос.

Ранее сообщалось, что Свитолина проиграла этнической россиянке в четвертьфинале Уимблдона.

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