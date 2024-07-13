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Алькарас оценил свои шансы в финале Уимблдона против Джоковича

Испанец готов выиграть престижный турнир.
Сегодня, 11:25
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) поделился ожиданиями от матча против Новака Джоковича (ATP №2) в финале Уимблдона.

По словам спортсмена, он ожидает сложного поединка против представителя Сербии.

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"Все знают Джоковича, он сыграл много финалов турниров Grand Slam и выиграл большинство из них. В прошлом году был очень тяжелый матч, который доставил мне много проблем, но я знаю, каково это – играть против него.

Мы играли друг с другом на турнирах Grand Slam и в финале Masters 1000, поэтому я знаю, что делать. Я уверен, что он также знает, что ему нужно сделать, чтобы победить меня, так что будет очень интересно.

Я готов принять этот вызов и хорошо справиться с ним", - приводит слова Алькараса Punto de Break.

Финал мужской сетки Уимблдона пройдет 14 июля.

Напомним, Алькараса освистали на Уимблдоне за высказывания о финале Евро-2024.

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