Звезду тенниса освистали на Уимблдоне за высказывания о финале Евро-2024

Третья ракетка мира Карлос Алькарас угодил в неловкую ситуацию на Уимблдоне после своей победы над теннисистом без страны Даниилом Медведевым и выхода в финал.

В решающем матче мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира испанец встретится с сербом Новаком Джоковичем в воскресенье, 14 июля, а в этот же день сборные Испании и Англии сыграют в финале Евро-2024.

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После полуфинала Уимблдона Алькарас решил вспомнить об этом, намекнув в Лондоне преимущественно перед британской публикой на будущий успех испанцев, которых он, безусловно, будет поддерживать в финальном поединке чемпионата Европы.

"Это будет действительно хороший день для испанцев, в том числе из-за финала Евро", - сказал Алькарас во флэш-интервью на корте.

Зрители неодобрительно восприняли эти слова испанца и начали его освистывать, после чего спортсмен поспешил оправдаться.

"Я не говорю, что Испания выиграет. Я просто говорю, что это будет действительно отличный день", - заявил Алькарас.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Уимблдона-2024.

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