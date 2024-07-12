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Лидер Реала посетил полуфинал Уимблдона

Модрич решил провести свободное время за просмотром тенниса.
Вчера, 22:22
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал гостем на теннисом матча Уимблдона.

Футболист сначала пытаться закрыться темными очками, чтобы его не заметили, но вскоре, когда он все же попал в объективы камер, маскировку пришлось убрать.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Отметим, Лука наблюдал за игрой Карлоса Алькараса против даниила медведева. Испанец обыграл россиянина и вышел в финал Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уимбилдон Лука Модрич Реал Мадрид

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