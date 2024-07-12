Лидер Реала посетил полуфинал Уимблдона
Модрич решил провести свободное время за просмотром тенниса.
Хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич стал гостем на теннисом матча Уимблдона.
Футболист сначала пытаться закрыться темными очками, чтобы его не заметили, но вскоре, когда он все же попал в объективы камер, маскировку пришлось убрать.
Отметим, Лука наблюдал за игрой Карлоса Алькараса против даниила медведева. Испанец обыграл россиянина и вышел в финал Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Модрич согласился на значительное понижение зарплаты ради нового контракта с Реалом.
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