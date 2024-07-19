Свитолина объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№30 WTA) объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером Рамоном Слюйтером.

По словам спортсменки, они расходятся со специалистом в хороших отношениях.

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"Я просто хочу сообщить вам всем, что мы с Рамоном Слюйтером решили прекратить наши рабочие отношения. Мы имели хорошие результаты, и Рэй помог мне стать лучшим игроком. По-моему, он один из лучших в обоих турах, и я всегда буду благодарна за то, чего мы вместе достигли благодаря его и нашей совместной упорной работе и усилиям.

Я сообщу вам всем, когда приму решение о своих следующих шагах относительно тренера, но пока я просто хочу еще раз поблагодарить Рэя и пожелать ему всего наилучшего", - написала Свитолина.

Ранее сообщалось, что Свитолина пропустит турнир перед Олимпиадой.

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