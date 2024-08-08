"Не смогу выложиться на 100%": Надаль пропустит US Open-2024

Испанец не сыграет на еще одном большом турнире в этом сезоне.

Рафаэль Надаль принял решение пропустить будущий US Open-2024, о чем он сообщил в соответствующей публикации в Instagram.

В июле появилась информация, что 38-летний испанец выступит на Открытом чемпионате США, но нет - выступив на Олимпиаде-2024, он планирует вернуться на корт только на Кубке Лэйвера.

"Привет всем, пишу сегодня, чтобы сообщить вам, ребята, что я решил не участвовать в US Open в этом году - месте, с которым у меня связаны удивительные воспоминания", - написал Рафа.

"Я буду скучать по тем электрическим и особенным ночным сессиям в Нью-Йорке, но я не думаю, что в этот раз смогу выложиться на 100%".

"Спасибо всем моим болельщикам в США, я буду скучать по вам и увидимся в другой раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open! Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине".

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За свою многолетнюю карьеру Надаль выиграл US Open четыре раза (2010, 2013, 2017, 2019).

Ранее Рафаэль Надаль высказался на тему потенциального завершения карьеры и от чего оно будет зависеть.

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