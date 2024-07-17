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Надаль примет участие в US Open-2024

Открытый чемпионат США может стать последним для испанца.
Сегодня, 10:09
Рафаэль Надаль / Getty Images
Рафаэль Надаль / Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль выступит на US Open-2024, пишет Olly Tennis.

38-летний испанец воспользовался защищенным рейтингом, чтобы, вероятно, в последний раз сыграть на большом турнире.

Напомним, ранее Надаль заявил, что Ролан Гаррос-2024 станет для него последним в карьере. Потому можно предполжить, что испанец также хочет в последний раз сыграть и на Открытом чемпионате США.

Тем более, что в прошлом году Рафаэль пропустил турнир из-за длительного восстановления после травмы. А в 2022 году сенсационно вылетел в четвером круге, уступив Фрэнсису Тиафо.

Ранее, что ранее Надаль покинул Ролан Гаррос в первом же круге турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Надаль

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