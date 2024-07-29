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Джокович раскритиковал организаторов Олимпиады

Серб не понимает выбора игроков для турнира.
Сегодня, 12:58
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович удачно стартовал на Олимпиаде в Париже, обыграв в первом круге австралийского соперника Мэтью Эбдена, заменившего на турнире Энди Маррея.

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Джокович подвел итоги матча, раскритиковав организаторов турнира за подбор игроков:

"Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю", - сказал Джокович AP News.

Стоит отметить, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году. Следующим соперником Джоковича станет легендарный испанец Рафаэль Надаль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры Новак Джокович

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