Джокович раскритиковал организаторов Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович удачно стартовал на Олимпиаде в Париже, обыграв в первом круге австралийского соперника Мэтью Эбдена, заменившего на турнире Энди Маррея.

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Джокович подвел итоги матча, раскритиковав организаторов турнира за подбор игроков:

"Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю", - сказал Джокович AP News.

Стоит отметить, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году. Следующим соперником Джоковича станет легендарный испанец Рафаэль Надаль.

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