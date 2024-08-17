Алькарас нашел причины поражения Монфису в Цинцинати – испанец не сдержал эмоции на корте

Испанский теннисист Карлос Алькарас сенсационно уступил французскому ветерану Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Цинцинати в трех сетах.

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Испанец подвел итоги проигранного матча, заявив, что уже готовится к US Open:

"Трудно найти что-то хорошее в этом матче. Поэтому я хочу забыть его и постараться двигаться дальше в US Open. Я поеду в Нью-Йорк и постараюсь хорошо потренироваться, чтобы привыкнуть к этим кортам. А этот матч я забуду, потому что, по-моему, ничего хорошего из этого матча извлечь невозможно.

Я чувствовал, что это был самый плохой матч в моей карьере. Я не мог играть. Честно говоря, я очень хорошо тренировался на этом турнире. В предыдущие дни я чувствовал себя отлично, четко бил по мячу, хорошо двигался. Я не знаю, что произошло. Не знаю, как я себя чувствовал, но я не мог себя контролировать. Я не мог быть лучше. Так что этот матч невозможно было выиграть.

Иногда я чувствовал, что хочу сломать ракетку. Раньше этого не было, потому что я мог контролировать себя в таких ситуациях. В большинстве случаев я могу контролировать себя, и в матчах или в ситуациях, которые я ощущал раньше, все получалось лучше.

Сегодня я не мог контролировать себя, потому что, как я уже сказал, я чувствовал, что не играю ни в какой теннис. Я думаю, что некоторые игроки, многие игроки, в течение своей карьеры и в некоторые моменты не могут контролировать себя. И для меня это был один из таких моментов", - сказал Алькарас в комментарии ATP Tour.

Напомним, в следующем круге соревнований Гаэль Монфис проиграл Хольгеру Руне из Дании и тоже покинул турнир.

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