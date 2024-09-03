Надаль прокомментировал допинговый скандал с участием Синнера

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал свое мнение по поводу ситуации, в которую попал лидер мирового рейтинга ATP Янник Синнер – итальянец провалил два теста на допинг.

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Не знаю, преимущество это или недостаток, но я верю в порядочность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, нужно принимать его решение, нравится оно нам или нет.

Я верю в органы, принимающие решения, и они делают это на основе того, что считают правильным. Я верю, что отсутствие наказания – знак, что в происшествии не было его вины. Не думаю, что его сочли невиновным только потому, что он первая ракетка мира. Каждый имеет право на свое мнение, мое - такое", - заявил Надаль.

Напомним, сейчас Синнер выступает на Открытом чемпионате США. Итальянец – главный фаворит турнира после вылета Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

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