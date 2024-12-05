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Свитолина: Предлагали 500 тысяч, чтобы я выступала за другую страну

Украинка вспомнила свой старт карьеры.
Сегодня, 14:08
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась по поводу своей каррьеры.

По словам спортсменки, ей предлагали выступать за другие страны за деньги.

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"Под флагом россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они обещали в год 500 тысяч долларов. Это были программы, где они инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове у меня были полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который помог мне и предоставил все условия для развития", - сказала Свитолина.

Напомним, украинка занимает 23 место в рейтинге WTA.

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