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Кубок Билли Джин Кинг: Украина опустилась в рейтинге, несмотря на победу

Сборная Украины по теннису потеряла одну позицию.
Сегодня, 11:56
instagram.com/svitolinafoundation
instagram.com/svitolinafoundation

Женская украинская теннисная сборная в прошлом месяце провела поединок Кубка Билли Джин Кинг против Австрии и смогла одержать в нем победу.

Несмотря на это, "желто-синие" все же опустились в рейтинге турнира, где теперь занимают 19-ю строчку. Украинок, как и Бельгию, Бразилию и Мексику, обошли Нидерланды, которые в прошлом месяце уверенно одолели Словению (№16 рейтинга).

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Отметим, что среди европейских сборных Украина занимает 14-е место в этом рейтинге.

Напомним, что победа над австрийками дала Украине возможность в следующем году сыграть в матче квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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