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Сабаленко разрыдалась и разбила ракетку после поражения в финале Australian Open

Беларуска была близка к тому, чтобы стать чемпионкой третий раз подряд.
Сегодня, 13:45
Арина Сабаленко / Getty Images
Арина Сабаленко / Getty Images

В субботу, 25 января, завершился финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись Мэдисон Киз и первая ракетка мира Арина Сабаленко.

Американка сумела переиграть беларуску за три сеты - 6:3, 2:6, 7:5.

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После завершения встречи Арина разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Девушка была близка к тому, чтобы выиграть третий трофей подряд на Australian Open.

Мэдисон впервые в карьере стала победительницей турнира Grand Slam.

Напомним, россиянин Медведев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 121 ракетке мира.

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