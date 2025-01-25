Сабаленко разрыдалась и разбила ракетку после поражения в финале Australian Open
Беларуска была близка к тому, чтобы стать чемпионкой третий раз подряд.
В субботу, 25 января, завершился финал Открытого чемпионата Австралии, в котором сошлись Мэдисон Киз и первая ракетка мира Арина Сабаленко.
Американка сумела переиграть беларуску за три сеты - 6:3, 2:6, 7:5.
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После завершения встречи Арина разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Девушка была близка к тому, чтобы выиграть третий трофей подряд на Australian Open.
Мэдисон впервые в карьере стала победительницей турнира Grand Slam.
Напомним, россиянин Медведев сенсационно вылетел с Australian Open, проиграв 121 ракетке мира.
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