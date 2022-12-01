Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Украина - последняя среди финишировавших

Украинские биатлонистки неплохо отстрелялись, но имели серьезные проблемы со скоростью.

В четверг, 1 декабря, в финском Контиолахти состоялась женская эстафета в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу по итогам эстафетной гонки с результатом 1:14:59,8 праздновали шведские биатлонистки. Второе место заняла команда Германии (+28,1), а замкнули тройку норвежские спортсменки (+31,5).

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Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Анны Кривонос, Елены Билосюк и Ирины Петренко продемонстрировала неплохую стрельбу, но имела серьезные проблемы со скоростью прохождения дистанции. В итоге украинские биатлонистки заняли последнее, 15-е, место среди финишировавших команд, уступив шведским победительницам почти восемь минут (+7:53,1).

Болгария сошла с дистанции как круговая команда, а Румыния не финишировала.

Результаты женской эстафеты в Контиолахти:

1. Швеция (0+6) 1:14:59,8

2. Германия (0+6) +28,1

3. Норвегия (0+3) +31,5

4. Франция (0+7) +1:30,0

5. Швейцария (0+8) +1:48,5

6. Чехия (0+9) +3:13,1

...

15. Украина (0+4) +7:53,1

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона.