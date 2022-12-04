Кубок мира-2022/23: Йоханнес Бё выиграл гонку преследования. Дудченко отыграл 41 позицию

Завершился последний этап у мужчин на этапе Кубка мира в Контиолахти.

В Финляндии прошла гонка преследования Кубка мира по биатлону среди мужчин.

Даже несмотря на два промаха на последней стрельбе, Йоханнес Тигнес Бё смог удержать свое лидерство и одержать победу на этом этапе.

Вторым к финишу приехал соотечественник Бьо Стурла Легрейд, а замкнул тройку француз Эмильен Жален.

Среди украинцев стоит отметить Антона Дудченко, который отыграл 41 позицию по сравнению со стартом. Начинал он гонку 59-м, а пришел на финиш 18-м. Если бы не промах на последней стрельбе, этот показатель мог быть еще более выдающимся.

Результаты гонки преследования среди мужчин в Контиолахти

Йоханнес-Тингнес Бьо, Норвегия (0+0+1+2) 32:44,4 Стурла Легрейд, Норвегия (0+0+1+1) +19,2 Эмильен Жаклен, Франция (0+0+0+2) +47,3

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18. Антон Дудченко (0+0+0+1) +2:45,8

34. Богдан Цымбал(0+0+2+1) +3:44,7

40. Тарас Лесюк(1+1+0+1) +3:55,7

42. Артем Прима (0+3+1+1) +4:18,9

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