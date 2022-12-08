Путь к восстановлению: Пидручный перенес операцию
Украинец имеет шансы выступить в текущем сезоне.
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный успешно перенес операцию на колене.
Наш спортсмен в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил об успешном хирургическом вмешательстве.
"Операция прошла удачно. Частицы моего мениска воссоединились. Впереди процесс восстановления. Всем спасибо за пожелания. Вернусь сильнее", - сказал Подручный.
Ожидается, что полный возврат функциональности займет 4-5 недель.
Таким образом, Подручный может присоединиться к сборной Украины на чемпионате мира в Оберхофе, который пройдет с 8 по 19 февраля следующего года.
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты текущего биатлонного сезона.