Путь к восстановлению: Пидручный перенес операцию

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный успешно перенес операцию на колене.

Наш спортсмен в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил об успешном хирургическом вмешательстве.

"Операция прошла удачно. Частицы моего мениска воссоединились. Впереди процесс восстановления. Всем спасибо за пожелания. Вернусь сильнее", - сказал Подручный.

Ожидается, что полный возврат функциональности займет 4-5 недель.

Таким образом, Подручный может присоединиться к сборной Украины на чемпионате мира в Оберхофе, который пройдет с 8 по 19 февраля следующего года.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты текущего биатлонного сезона.