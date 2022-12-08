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Путь к восстановлению: Пидручный перенес операцию

Украинец имеет шансы выступить в текущем сезоне.
Сегодня, 14:30
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный успешно перенес операцию на колене.

Наш спортсмен в Instagram опубликовал пост, в котором сообщил об успешном хирургическом вмешательстве.

"Операция прошла удачно. Частицы моего мениска воссоединились. Впереди процесс восстановления. Всем спасибо за пожелания. Вернусь сильнее", - сказал Подручный.

Ожидается, что полный возврат функциональности займет 4-5 недель.

Таким образом, Подручный может присоединиться к сборной Украины на чемпионате мира в Оберхофе, который пройдет с 8 по 19 февраля следующего года.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты текущего биатлонного сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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