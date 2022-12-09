Хохфильцен: Бё выиграл мужской спринт, Мандзин дебютировал не лучшим образом

В австрийском Хохфильцене проходит второй этап Кубка мира по биатлону и 9 декабря здесь состоялся мужской спринт.

Перед стартом стало известно, что мужчины будут бежать круги протяженностью в 2,5 километра, а не 3,3 км. Причина тому – малое количество снега. Было принято решение, что после первой стрельбы биатлонисты пробегут два круга дистанции, а затем пойдут на вторую стрельбу.

Лучшим в этой гонке стал лидер сезона – Йоханнес Тигнес Бьо. Он не допустил ни малейшего промаха на огневых рубежах и с комфортным преимуществом пришел к финишу первым.

Результаты мужского спринта

Кубок мира, Хохфильцен-2022/23

Й.Т. Бьо (Норвегия, 0) 23:04,0 Э. Жаклен (Франция, 1) +43,0 С. Легрейд (Норвегия, 1) 46,9 Ф.Ф. Андерсен (Норвегия, 0) +54,5 А. Расторгуевс (Латвия, 0) +1:00,4 М. Понсиулома (Швеция, 1) +1:03,7

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38. А. Дудченко (2) +2:23,0

53. Т. Лисюк (2) +2:56,6

67. А. Прима (4) +3:19,8

84. Б. Цымбал (3) +3:46,9

89. В. Мандзин (4) +3:59,2

Завтра, 10 декабря, в Хохфильцене состоятся две гонки - преследование у женщин и эстафета 4 по 7,5 км у мужчин. Расписание и результаты биатлонного сезона доступны на ISPORT.