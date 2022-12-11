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Хохфильцен. Йоханнес Бе выиграл очередную гонку, Дудченко снова провел крутую гонку преследования

Завершился второй этап Кубка мира по биатлону.
Сегодня, 16:31
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images

В австрийском Хохфильцене состоялся второй этап Кубка мира-2022/23. Последним заездом стала гонка преследования у мужчин.

Победу в ней достаточно легко, допустив два промаха, одержал Йоханнес Тигнес Бе, для которого это уже шестое первое место в семи гонках сезона. 

Вторым к финишу пришел другой норвежец - Стурла Легрейд, а третьим стал Емильен Жаклен из Франции. Его соотечественни Кантен Фийон-Майе пришел четвертым.

В гонке стартовал только один украинец. И так же, как в Контиолахти, Антон Дудченко сумел значительно улучшить свой результат во время гонки преследования. Он вышел на старт 38, а пришел к финишу 23-м, отыграв 15 позиций.

Преследование. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1+0+1) 33:50,7
2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +47,9
3. Эмильен Жаклен (0+1+1+1) +1:13,9
...
23. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:54,2
DNS. Тарас Лесюк

Следующий этап Кубка мира пройдет во Франции, в Аннеси - Ле-Гран-Борнан. Напомним, что женскую эстафету сегодня выиграли шведки.


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