Хохфильцен. Йоханнес Бе выиграл очередную гонку, Дудченко снова провел крутую гонку преследования

Завершился второй этап Кубка мира по биатлону.

В австрийском Хохфильцене состоялся второй этап Кубка мира-2022/23. Последним заездом стала гонка преследования у мужчин.

Победу в ней достаточно легко, допустив два промаха, одержал Йоханнес Тигнес Бе, для которого это уже шестое первое место в семи гонках сезона.

Вторым к финишу пришел другой норвежец - Стурла Легрейд, а третьим стал Емильен Жаклен из Франции. Его соотечественни Кантен Фийон-Майе пришел четвертым.

В гонке стартовал только один украинец. И так же, как в Контиолахти, Антон Дудченко сумел значительно улучшить свой результат во время гонки преследования. Он вышел на старт 38, а пришел к финишу 23-м, отыграв 15 позиций.

Преследование. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1+0+1) 33:50,7

2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +47,9

3. Эмильен Жаклен (0+1+1+1) +1:13,9

...

23. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:54,2

DNS. Тарас Лесюк

Следующий этап Кубка мира пройдет во Франции, в Аннеси - Ле-Гран-Борнан. Напомним, что женскую эстафету сегодня выиграли шведки.