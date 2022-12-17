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Биатлон. Кубок мира: Легрейд выиграл гонку преследования, Прима попал в ТОП-10

Норвежцы заняли весь пьедестал по итогам старта.
Сегодня, 13:57
Артем Прима / Getty Images
Артем Прима / Getty Images

В субботу, 17 декабря, в рамках этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси прошла гонка преследования у мужчин.

Победителем гонки стал представитель Норвегии Стурла Легрейд, который за четыре огневых рубежа допустил всего один промах. Итоговое время у норвежца - 29.44.1.

Второе место занял Ветле Шостад Кристиансен. Спортсмен на последней стрельбе допустил два промаха, что не позволило ему выиграть. Примечательно, что Кристиансен стартовал десятым и сумел подняться на восемь мест.

Победитель спринта Йоханнес Бе не сумел защитить чемпионство в этой гонке, однако без медали не ушел. Легендарному биатлонисту удалось выиграть бронзовую медаль, проиграв лидеру более 35 секунд.

Что касается украинских спортсменов, то лучший результат показал Артем Прима. Украинец лишь на последней стрельбе допустил промах, однако и это не помешало ему подняться в десятку лучших, при этом он стартовал 18-м. Антон Дудченко за четыре стрельбы допустил пять промахов, что сказалось на его позиции - ухудшил результат на пару мест. Антон Цымбал, который стартовал 44-м, заехал в зону очков по итогам гонки.

Результаты гонки преследования. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+1+0) 29:44,1
2. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+0+2) +24,6
3. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0+1+0) +35,8
...
10. Артем Прима (0+0+0+1) +1:21,2
31. Антон Дудченко (1+1+1+2) +3:22,3
35. Богдан Цымбал (0+0+0+1) +3:52,5

Отметим, что сегодня также состоится гонка преследования у женщин. Начало старта запланировано на 15:15 по Киеву. Украину будут представлять: Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гонка преследования

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