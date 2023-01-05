Пидручный приступил к процессу реабилитации после операции на колене

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое восстановление после операции на колене.

По словам спортсмена, он начал процесс реабилитации и рассчитывает вернуться в строй к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 19 февраля в Оберхофе.

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"Я уже несколько дней хожу без костылей, но не полностью ступаю на ногу, немного хромаю. Ногу уже немного сгибаю. Приступил к реабилитации, делаю разные упражнения, чтобы восстановить мышцы. К тренировкам я приступил раньше, просто они не касаются этой ноги: на руки, пресс, спину. Приходится одной ногой крутить велосипед.

Что касается своей физической формы, то здесь трудно загадывать, я едва хожу. Надеюсь, что в ближайшее время смогу восстановиться, но опять же я не знаю, куда меня возьмут - в команду А или Б. Конечно, среди моих желаний есть участие в чемпионате мира, но это возможно только тогда, когда все будет складываться идеально", - цитирует Пидручного 24 Канал.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.