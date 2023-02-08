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"Святая вода": Усик рассказал, что делать, если посмотрел российские новости

Александр Усик высказался о средствах массовой информации в россии.
Сегодня, 13:18
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился мнением по поводу российских новостей.

По словам украинского боксера, не нужно смотреть данные материалы. Если же такое случилось, то нужно обратиться к церкви.

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"Не смотреть российские новости вообще. А если увидел, то обязательно надо окропить себя святой водой", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что украинский боксер обратился к президенту МОК, желающего допустить российских спортсменов к участию на ОИ-2024.

 


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