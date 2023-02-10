Херманн-Вик - чемпионка мира, лишь одна украинка попала в ТОП-30 женского спринта

В Обергофе завершился женский спринт в рамках ЧС-2023 по биатлону.

В Германии продолжается чемпионат мира по биатлону и сегодня, 10 февраля, проходят спринты. Первыми на снег вышли женщины, и здесь победу одержала местная спортсменка.

Дениз Херрман-Вик чисто стреляла на обоих огневых рубежах и ходом смогла показать лучшее время.

Два других места на пьедестале заняли шведские биатлонистки. Ханна Эберг стала второй, а Линн Перссон получила бронзовую медаль. Обе тоже стреляли чисто. Эберг проиграла Херрман-Вик всего 2,2 секунды.

Среди четырех украинок только одна отстрелялась чисто, но даже это не помогло Дарье Блажко войти хотя бы в ТОП-80. Юлия Джима стала единственной из украинок, которая вошла в тридцатку лучших, совершив один промах стоя.

Юлия Джима

Результаты женского спринта

Дениз Херрманн-Вик (0+0) 21:19,7 Ханна Эберг (0+0) +2,2 Линн Перссон (0+0) +26,2

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29. Юлия Джима (0+1) +1:40,3

43. Елена Белосюк (0+1) +2:15,3

44. Анастасия Меркушина (2+0) +2:17,4

84. Дарья Блашко (0+0) +4:00,7

Уже завтра, 11 февраля, в 14:30, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляциямужского спринта.