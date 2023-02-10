Чемпионат мира по биатлону: определился состав мужской сборной на спринт
Украинские биатлонисты сразятся с лучшими спортсменами мира.
Завтра, 11 февраля, в немецком городе Обергоф состоится мужской спринт в рамках чемпионата мира по биатлону.
Участие в гонке примут четыре украинских биатлониста. Из поехавших на турнир участие в гонке не примут Артем Тищенко и Денис Насыко.
Состав Украины на мужской спринт
- 5. Антон Дудченко
- 35. Дмитрий Подручный
- 90. Артем Прима
- 104. Богдан Цымбал
Напомним, что в женском спринте победу праздновала немка Дениз Херрманн-Вик, а украинки провели не лучшую гонку. Высшей из наших спортсменок была Юлия Джима, которая стала 29-й.