Чемпионат мира по биатлону: определился состав мужской сборной на спринт

Украинские биатлонисты сразятся с лучшими спортсменами мира.

Завтра, 11 февраля, в немецком городе Обергоф состоится мужской спринт в рамках чемпионата мира по биатлону.

Участие в гонке примут четыре украинских биатлониста. Из поехавших на турнир участие в гонке не примут Артем Тищенко и Денис Насыко.

Состав Украины на мужской спринт

5. Антон Дудченко

35. Дмитрий Подручный

90. Артем Прима

104. Богдан Цымбал

Напомним, что в женском спринте победу праздновала немка Дениз Херрманн-Вик, а украинки провели не лучшую гонку. Высшей из наших спортсменок была Юлия Джима, которая стала 29-й.