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Чемпионат мира по биатлону: определился состав мужской сборной на спринт

Украинские биатлонисты сразятся с лучшими спортсменами мира.
Сегодня, 20:04
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

Завтра, 11 февраля, в немецком городе Обергоф состоится мужской спринт в рамках чемпионата мира по биатлону.

Участие в гонке примут четыре украинских биатлониста. Из поехавших на турнир участие в гонке не примут Артем Тищенко и Денис Насыко.

Состав Украины на мужской спринт

  • 5. Антон Дудченко
  • 35. Дмитрий Подручный
  • 90. Артем Прима
  • 104. Богдан Цымбал

Напомним, что в женском спринте победу праздновала немка Дениз Херрманн-Вик, а украинки провели не лучшую гонку. Высшей из наших спортсменок была Юлия Джима, которая стала 29-й.


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