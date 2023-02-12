iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Йоханнес Бе без интриги стал чемпионом мира в гонке преследования, Пидручный - в топ-10

Норвежский доминатор не оставил шансов соперникам на дистанции.
Сегодня, 17:10
Йоханнес Бе / Getty Images
Йоханнес Бе / Getty Images

В воскресенье, 12 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира-2023 по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Победителем очередного старта на мировом первенстве стал безоговорочный лидер текущего биатлонного сезона Йоханнес Тингнес Бе. Норвежский спортсмен, стартовавший первым, не оставил шансов соперникам, прошел дистанцию без единого промаха на четырех огневых рубежах и благодаря отрыву даже позволил себе поиграть на публику перед финишем.

Читай также: Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Джима попала в ТОП-15

Победитель гонки преследования более чем на минуту опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда, который также с идеальной стрельбой пришел вторым. Бронзовую награду на последних метрах дистанции вырвал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон, обойдя еще одного норвежца Тарьея Бе.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который вышел на старт пятым и с двумя незакрытыми мишенями финишировал восьмым.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / Источник: Getty Images

Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в двадцатке, отыграв одну позицию после спринта. Артем Прима и Богдан Цымбал с четырьмя штрафными кругами завершили гонку на 39-м и 40-м местах соответственно. При этом первый улучшил свои показатели, выйдя на старт 44-м, а второй - значительно ухудшил, начав гонку 29-м.

Результаты гонки преследования у мужчин на ЧМ-2023 по биатлону

  1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34.5
  2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11.2
  3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+0+2) +1:54.1

...

8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52.0
20. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +3:59.2
39. Артем Прима (Украина, 1+0+1+2) +5:35.9
40. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+2+1) +5:38.8

Отметим, что в понедельник, 13 февраля, на чемпионате мира-2023 по биатлону будет день отдыха. Продолжатся соревнования во вторник, 14 февраля, мужской индивидуальной гонкой на 20 км.

На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оберхоф Дмитрий Пидручный чемпионат мира по биатлону гонка преследования Йоханнес Бе

Статьи по теме

"Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира "Старался выжать максимум": Пидручный оценил свою позицию в топ-5 спринта на чемпионате мира
Пидручный финишировал пятым в мужском спринте на ЧМ-2023, пропустив вперед только норвежцев Пидручный финишировал пятым в мужском спринте на ЧМ-2023, пропустив вперед только норвежцев
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Ястремская вылетела с турнира в Катаре за шаг до финала квалификации Ястремская вылетела с турнира в Катаре за шаг до финала квалификации
Помочь журналистам

Видео

Выхрист - Перо: Видео нокаута
Выхрист - Перо: Видео нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Биатлон18:50
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
Теннис18:37
Ястремская вылетела с турнира в Катаре за шаг до финала квалификации
Киберспорт18:24
G2 выиграли первую карту у Heroic: онлайн-трансляции финального матча IEM Katowice 2023
Европа18:22
Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс
Европа18:14
Страсбур Соболя проиграл Лиллю
Игровые18:00
Где и когда смотреть Супербоул-2023
Европа17:45
Тен Хаг: МЮ необходимо усилить некоторые позиции, если мы хотим бороться за большие трофеи
Олимпийские игры17:31
Президент МОК: История покажет, кто сделал больше для мира
Европа17:14
Лидер Тоттенхэма выбыл до конца сезона
Биатлон17:10
Йоханнес Бе без интриги стал чемпионом мира в гонке преследования, Пидручный - в топ-10
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK