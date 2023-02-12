Йоханнес Бе без интриги стал чемпионом мира в гонке преследования, Пидручный - в топ-10

В воскресенье, 12 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира-2023 по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Победителем очередного старта на мировом первенстве стал безоговорочный лидер текущего биатлонного сезона Йоханнес Тингнес Бе. Норвежский спортсмен, стартовавший первым, не оставил шансов соперникам, прошел дистанцию без единого промаха на четырех огневых рубежах и благодаря отрыву даже позволил себе поиграть на публику перед финишем.

Читай также: Симон выиграла гонку преследования на чемпионате мира, Джима попала в ТОП-15

Победитель гонки преследования более чем на минуту опередил своего соотечественника Стурлу Легрейда, который также с идеальной стрельбой пришел вторым. Бронзовую награду на последних метрах дистанции вырвал шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон, обойдя еще одного норвежца Тарьея Бе.

Лучший результат среди украинских биатлонистов продемонстрировал Дмитрий Пидручный, который вышел на старт пятым и с двумя незакрытыми мишенями финишировал восьмым.

Дмитрий Пидручный / Источник: Getty Images

Антон Дудченко с двумя промахами финишировал в двадцатке, отыграв одну позицию после спринта. Артем Прима и Богдан Цымбал с четырьмя штрафными кругами завершили гонку на 39-м и 40-м местах соответственно. При этом первый улучшил свои показатели, выйдя на старт 44-м, а второй - значительно ухудшил, начав гонку 29-м.

Результаты гонки преследования у мужчин на ЧМ-2023 по биатлону

Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34.5 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11.2 Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+0+0+2) +1:54.1

...

8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52.0

20. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +3:59.2

39. Артем Прима (Украина, 1+0+1+2) +5:35.9

40. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+2+1) +5:38.8

Отметим, что в понедельник, 13 февраля, на чемпионате мира-2023 по биатлону будет день отдыха. Продолжатся соревнования во вторник, 14 февраля, мужской индивидуальной гонкой на 20 км.

На ISPORT доступно расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2022/23.