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Пидручный, вслед за братьями Бе, сдал положительный тест на коронавирус

Украинский биатлонист завершил сезон Кубка мира.
Сегодня, 17:53
Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua
Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

Положительный тест на Covid-19 сдал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, об этом сообщил главный тренер команды Юрай Санитра.

На этом для Подручного завершился сезон Кубка мира-2023, ведь он не сможет принять участие на двух следующих этапах.

Напомним, что нынешний сезон для лидера украинской команды начался с операции на колене, из-за которой он также долгое время не мог участвовать в соревнованиях.

Подручный смог принять участие на чемпионате мира-2023 в Обергофе, где стал пятым в спринтерской гонке и восьмым в гонке преследования.

Отметим, что также положительный тест на коронавирус сдали норвежцы Йоганес и Тарье Бьо..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный

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