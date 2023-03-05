Пидручный, вслед за братьями Бе, сдал положительный тест на коронавирус

Положительный тест на Covid-19 сдал капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный, об этом сообщил главный тренер команды Юрай Санитра.

На этом для Подручного завершился сезон Кубка мира-2023, ведь он не сможет принять участие на двух следующих этапах.

Напомним, что нынешний сезон для лидера украинской команды начался с операции на колене, из-за которой он также долгое время не мог участвовать в соревнованиях.

Подручный смог принять участие на чемпионате мира-2023 в Обергофе, где стал пятым в спринтерской гонке и восьмым в гонке преследования.

Отметим, что также положительный тест на коронавирус сдали норвежцы Йоганес и Тарье Бьо..